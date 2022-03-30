Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

"Кінчені брехуни". Фейгін розкрив мобілізаційні плани Путіна та його оточення

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 13:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Росії Володимир Путін говорив, що не буде вторгнення в Україну, а зараз він каже, що не буде загальної мобілізації в РФ
Фейгін заявив, що президенту РФ не можна вірити, він постійно бреше
Фейгін заявив, що президенту РФ не можна вірити, він постійно бреше / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін планує провести загальну мобілізацію, щоб поповнити ряди особового складу своїх військових, що знаходяться на території України. Про це російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

"У полон 50% потрапляють призовники з різних місць, або псевдопризовники. Тобто він відслужив рік, йому кажуть "підписуй контракт". І чим він відрізняється від звичайного призовника, якщо він лише підписав контракт і його кинули в Україну? Якщо вони обмежаться просто призовом, від якого будуть ухилятися активно, то проблему вони не вирішать. Але Путін заявив, що загальної мобілізації не буде, вірити йому не можна, він брехун. Він якщо так каже, значить, плани обговорюються", – розповів Фейгін.

Також він зазначив, що весняний призов до РФ не вирішить проблему особового складу у війні з Україною.

Реклама

"Поточний призов на театрі воєнних дій проблеми не вирішить, бо там воюють призовники. Призовників спочатку не було і, як заявляв Путін, були контрактники, резервісти, вагнеровці", – сказав він.

Мобілізація в РФ

По всій території Росії з 1 квітня розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Бойовий армійський резерв країни"). Щоб приховати заходи щодо масової мобілізації, її проводитимуть одночасно із плановим призовом на термінову службу. Резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України.

Крім того, Росія у тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47313.71

Binance Coin (BNB)

437.2

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

130.87

Theta (THETA)

3.94

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.42

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти