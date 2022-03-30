"Конченые лжецы". Фейгин раскрыл мобилизационные планы Путина и его окружения

Президента России Владимира Путина постоянно ловят на банальной лжи

Фейгин заявил, что президенту РФ нельзя верить, он постоянно лжет / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин планирует провести всеобщую мобилизацию, чтобы пополнить ряды личного состава своих военных, которые находятся на территории Украины.

Об этом российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"В плен 50% попадают призывники из разных мест, либо псевдопризывники. То есть он отслужил год, ему говорят "подписывай контракт". И чем он отличается от обычного призывника, если он только подписал контракт и его швырнули в Украину? Если они ограничатся просто призывом, от которого будут уклонятся активно, то проблему они не решат. Но Путин заявил, что всеобщей мобилизации не будет, верить ему нельзя, он лжец. Он если так говорит, значит, планы обсуждаются", – рассказал Фейгин.

Также он отметил, что весенний призыв в РФ не решит проблему личного состава в войне с Украиной.

"Текущий призыв на театре военных действий проблемы не решит, потому что там итак воюют призывники. Хотя официально призывников изначально не было и, как заявлял Путин, были контрактники, резервисты, вагнеровцы", – сказал он.

Мобилизация в РФ

По всей территории России с 1 апреля начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" ("Боевой армейский резерв страны"). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.

Кроме того, Россия во временно оккупированном Крыму проводит принудительную мобилизацию мужчин на войну с Украиной, рассказала омбудсмен Людмила Денисова.