Філатов: Нові переговори з РФ можливі лише за однієї умови

Міський голова Дніпра розповів, у чому має рацію президент України

Борис Філатов розповів, що залежатиме від успіхів України на фронті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією після контрнаступів ЗСУ. Також наголошувалося, що найближчими місяцями Кремль може ініціювати припинення вогню.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що думає з цього приводу, в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Успіхи на фронті

"Я повністю згоден з президентом щодо того, що тільки до повернення до ситуації на 24.02.2022 можливі якісь подальші переговори. Стосовно цього Володимир Олександрович (Зеленський. – Ред.) абсолютно правий", – зазначив він.

За словами Філатова, від успіхів України на фронті залежатиме, зокрема, і сила переговорних позицій нашої країни.

Раніше політолог Михайло Басараб розповів, до чого може привести заморожування війни в Україні.

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Колишній президент Росії, а нині заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв дав зарозумілу відповідь, чи можливі переговори з Україною.