Філатов: Нові переговори з РФ можливі лише за однієї умови

Нещодавно глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією після контрнаступів ЗСУ. Також наголошувалося, що найближчими місяцями Кремль може ініціювати припинення вогню.
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що думає з цього приводу, в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
Успіхи на фронті
"Я повністю згоден з президентом щодо того, що тільки до повернення до ситуації на 24.02.2022 можливі якісь подальші переговори. Стосовно цього Володимир Олександрович (Зеленський. – Ред.) абсолютно правий", – зазначив він.
За словами Філатова, від успіхів України на фронті залежатиме, зокрема, і сила переговорних позицій нашої країни.
Раніше політолог Михайло Басараб розповів, до чого може привести заморожування війни в Україні.
Колишній президент Росії, а нині заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв дав зарозумілу відповідь, чи можливі переговори з Україною.