Гайдай розповів про перебіг важких боїв у Сєвєродонецьку

Українські військові завдають суттєвих втрат ворогу

Сергій Гайдай заявив про вкрай тяжку ситуацію. / Фото: Колаж: Сьогодні, Newsroom,

У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами тривають вже у промзоні. Українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час телемарафону в ефірі "Україна 24".

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Що відбувається

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області. Вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", – зазначив він.

Крім цього, за словами Гайдая, рашисти наступають уздовж траси Лисичанськ-Бахмут. Водночас ближні до неї населені пункти перебувають під постійними обстрілами.

Також цілий день, як зазначив керівник Луганської ОВА, потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо.

"Українські захисники не перебувають в оточенні, ба більше – завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. Пропагандистські новини про якісь "ультиматуми" – маячня", – сказав він.

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Раніше Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти взяли під контроль Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Бої тривають у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Також в ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк.