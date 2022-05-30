Гайдай розповів про руйнування та бої в Сєвєродонецьку

Голова Луганської ОВА заявив, що місто завалене російськими трупами

Окупанти зруйнували критичну інфраструктуру Сєвєродонецька майже на 100%. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 30 травня бої з російськими окупантами вже йшли на вулицях Сєвєродонецька. Критична інфраструктура зруйнована в місті на майже 100%.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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Що відбувається

"Ворог просувається всередину Сєвєродонецька. У місті безвісти зникли три лікарі, знайдено лише понівечену швидку", – заявив він.

Російські окупанти зруйнували критичну інфраструктуру міста майже на 100%, а також пошкодили 90% житлового фонду, з них 60% – критично.

"Місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – надалі це може спровокувати розвиток інфекцій", – заявив Гайдай.

Водночас Лисичанськ перебуває під контролем України:

"Траса Лисичанськ – Бахмут наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне. Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур із гуманітаркою їдуть до Лисичанська".

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Нагадаємо, ЗСУ потіснили російських окупантів у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут. Однак ворог продовжує штурмувати Сєвєродонецьк. Загарбники вбивають мирне населення.

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