Гайдай розповів, скільки людей перебувають на "Азоті" і чому

Залишити територію заводу "Азот" , який знаходиться у Сєвєродонецьку, фізично неможливо через постійні обстріли з боку російських військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За його словами, зараз на території підприємства перебувають півтисячі людей, так само там є діти.
"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. У укритті перебуває 568 людей, у тому числі 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за повного припинення вогню", – розповів про ситуацію на заводі.
Також Гайдай зазначив, що зараз Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.
Прогноз по Сєвєродонецьку
Російські сили, швидше за все, закріпляться в "Азоті" і навколо нього, тоді як українські військові зможуть вижити під землею. Це, мабуть, тимчасово завадить Росії перенаправити ці підрозділи для місій інших місцях.
Ситуація у місті
- Російські окупанти масово гинуть у боях на вулицях Сєвєродонецька , але їхнє командування продовжує підвозити все нових і нових "майбутніх кульків". Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення до Кремінної – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.
- ВСУ оприлюднили відео , на якому видно, як ЗСУ знищили "Гради", з яких окупанти били Сєвєродонецьком. Водночас наголошується, що у Сєвєродонецьку армія РФ зазнала величезних втрат під час проведення наради до ДК Хіміків.
- Крім того, штурм міста триває вже кілька діб поспіль . Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія починає перекидати війська до Сєвєродонецька з інших напрямків, а також, що після 22 червня протистояння у війні проти РФ може трохи зменшитись.