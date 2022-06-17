Гайдай рассказал, сколько человек находятся на "Азоте" и почему

Покинуть территорию завода "Азот", который находится в Северодонецке, физически невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в данный момент на территории предприятия находятся полтысячи человек, так же там есть дети.
"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей. В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", – рассказал о ситуации на заводе.
Также Гайдай отметил, что сейчас Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.
Прогноз по Северодонецку
Российские силы, скорее всего, закрепятся в "Азоте" и вокруг него, в то время как украинские военные смогут выжить под землей. Это, вероятно, временно помешает России перенаправить эти подразделения для миссий в других местах.
Ситуация в городе
- Российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков". Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в Кременную – Рубежное до двух батальонных тактических групп.
- ВСУ обнародовали видео, на котором видно, как ВСУ уничтожили "Грады", из которых оккупанты били по Северодонецку. В то же время отмечается, что в Северодонецке армия РФ понесла огромные потери во время проведения совещания в ДК Химиков.
- Кроме того, штурм города продолжается уже несколько суток подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия начинает перебрасывать войска к Северодонецку с других направлений, а также, что после 22 июня противостояние в войне против РФ может немного уменьшиться.