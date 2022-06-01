Гайдай заявив про контроль РФ Сєвєродонецька – що відбувається у місті

До того ж усі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами

Сергій Гайдай розповів, що відбувається у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька Луганської області. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, Лисичанськ повністю під українським контролем. До того ж усі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами. У зв'язку з цим евакуацію призупинено.

"Гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити)" – розповів Гайдай.

Він додав, що українські захисники виборюють кожен населений пункт Луганщини.

"Чекаємо західну зброю та готуємося до деокупації!" – підсумував Гайдай.

Британська розвідка заявила про часткове захоплення РФ Сєвєродонецька

Російські військові окупували більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Серед них є й чеченці. Крім того, загарбники посилили бої у місті. Про це повідомили у Міноборони Британії.

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У розвідці розповіли, що наземні дії РФ залишаються дуже зосередженими, а основну вогневу міць сконцентровано в невеликому секторі Луганської області.

Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста.

"Понад половину міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських військових", – зазначили в британській розвідці.

У Міноборони Британії додали, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі всієї України.

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