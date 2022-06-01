Гайдай заявил о контроле РФ Северодонецка – что происходит в городе

При этом все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами

Сергей Гайдай рассказал, что происходит в Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка Луганской области. Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем. При этом все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. В связи с этим эвакуация приостановлена.

"Гумгрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов – на определенное время этого может хватить)" – рассказал Гайдай.

Он добавил, что украинские защитники борются за каждый населенный пункт Луганской области.

"Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!" – подытожил Гайдай.

Британская разведка заявила о частичном захвате РФ Северодонецка

Российские военные оккупировали большую часть Северодонецка Луганской области. Среди них есть и чеченцы. Кроме того, захватчики усилили бои в городе. Об этом сообщили в Минобороны Британии.

Реклама

В разведке рассказали, что наземные действия РФ остаются очень сосредоточенными, а основная огневая мощь сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области.

В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города.

"Более половины города, вероятно, сейчас оккупировано российскими войсками, включая чеченских военных", – отметили в британской разведке.

В Минобороны Британии добавили, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре всей Украины.

Реклама

Ранее мы писали: