Генерал Романенко: Путін майже готовий нанести тактичний ядерний удар

Погрози застосувати ядерну зброю лунали ще у 2014 році

Романенко заявив, що Путін може піти на ризики/Фото: колаж: "Сьогодні"

Путін може піти на ризики. Країни НАТО вже готові відповідати на дії Росії. Миру не буде довго.

Про це генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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Романенко проаналізував заяви Володимира Путіна й зробив висновок про його готовність натиснути "червону кнопку":

"Він майже готовий, хоча розуміє, що це може дуже багато чим обернутися, причому не тільки Росії, Росія це таке, він там царює уже двадцять років, а безпосередньо його родині, його дітям. Принципово, це тиск міжнародний, уже прийнято рішення. Путін пішов ва-банк і повинен відповідати за це повною мірою".



Ще у 2014 році, зазначає генерал, як недавно повідомив російський президент, було прийнято рішення, якщо країни НАТО втрутяться і заступляться за Україну, то Росія застосує тактичну ядерну зброю.

"В його голові це є. Питання у тому яким чином це нейтралізувати і упередити. Тут є відповідний прогрес. Ми пам'ятаємо, що місяць-півтора тому, коли країни НАТО збиралися, головною метою саміту було не втягнути у війну натовців, щоб це не переросло в ядерну війну. А зараз вони вже набрали силу, навчилися саме в України, тому можуть відповідати Путіну: ти там лякалки маєш, ми про них знаємо, але й ти знай, що ми цього не допустимо і пожалієте ти, твоє оточення, твої родичі і в цілому держава", — сказав Романенко.

Також Романенко висловив власне бачення того, як розвиватимуться події далі і коли може закінчитися війна:

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"Для того, щоб відповісти на це питання треба розуміти, що є питання, коли наступить перемир'я, тільки про це ми можемо говорити поки що. І це, я думаю, відбудеться в цьому році, два-три місяці, на мій погляд. А питання миру може наступити тільки тоді, коли ми переможемо з нашими союзниками".

Генерал зауважив, що в Російської Федерації із Японією досі немає юридичного міжнародного стану миру. Подібна ситуація може скластися й з Україною. Вирішення цього питання, на думку Романенка, далеко попереду, а поки можливим є лише перемир’я.

У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю

США не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.

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Високопосадовець міністерства оборони США додав, що території НАТО наразі загрози немає.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.

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