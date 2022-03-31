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Генерал СБУ Ягун попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом

Україна
Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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31 березня, 07:02
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Дуже багато занепокоєння викликає ситуація з накопиченням боєприпасів поблизу ЧАЕС
Віктор Ягун розповів про можливу екологічну катастрофу
Віктор Ягун розповів про можливу екологічну катастрофу / Фото: Колаж: Сьогодні

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 рр., директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом. Раніше РФ визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досягнув своєї мети, але відведення військ не спостерігається.

Про це Ягун сказав журналістам каналу "Україна 24" Олегу Білецькому та Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДОМ.

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"Наші військові не спостерігають такого панічного відходу або навіть виведення російських військ. Вони навпаки закріпилися на зайнятих ділянках, їх дуже важко вибити з міської межі, вони дуже сильно чинять опір. Єдине, що є підтвердження того, що деякі частини повністю деморалізовані та фактично знищені і виводяться для реорганізації – це факт", – сказав Ягун.

Він додав, що дуже багато занепокоєння викликає ситуація з накопиченням боєприпасів поблизу ЧАЕС. Тому що, як заявили представники влади України, враховуючи те, що сталося у Білгороді біля складів, є велика ймовірність такого виникнення надзвичайної ситуації поблизу об'єкта укриття.

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"І це теж дуже серйозна ситуація, яка може призвести до екологічної та ядерної катастрофи у безпосередній близькості до Києва. Велика ймовірність, що це може перейти не лише на території України, а й на території інших країн, і накопичення такої великої кількості боєприпасів якраз не говорить про те, що вони хочуть піти з цієї території, а навпаки..." – сказав Ягун.

Російські військові таким чином можуть закріпитись і тримати вже зайняті рубежі. Все, що можуть робити українські захисники – це вибивати їх з території.

Відведення військ РФ має на меті введення в оману ЗСУ

Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними супротивником. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Продовжується відведення підрозділів російських окупантів з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками супротивник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на східному напрямку. Водночас так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення Києва.

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