Генштаб назвав напрямок, який став пеклом для окупантів

Окупанти зазнають великих втрат у війні проти українських захисників. За останню добу ліквідовано ще 200 росіян. Найбільше окупантів полягло на Бахмутському напрямку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1434 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
- артилерійських систем – 721 (+3) од,
- РСЗВ – 229 (+3) од,
- засобів ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13) од,
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Раніше ми повідомляли, що росіяни не припиняють наступу на сході України. Зокрема, на Донбасі окупанти готуються розвивати наступ у напрямку Слов'янська та намагаються просуватися в бік Бахмута. Крім того, до Сєвєродонецька підтягують додаткові сили.
Також ми писали, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.