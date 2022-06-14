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Генштаб: Росія готує наступ на Слов'янськ та підтягує додаткові сили до Сєвєродонецька

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 червня, 07:07
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Окупанти створюють умови для розвитку наступу на Донбасі
Росія намагається посилити наступ на Донбасі.
Росія намагається посилити наступ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни не припиняють наступу на сході України. Зокрема, на Донбасі окупанти готуються розвивати наступ в напрямку Слов'янска та намагаються просуватися в бік Бахмута. Крім того, до Сєвєродонецька підтягують додаткові сили.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Так, на Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

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На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

Ситуація на півночі України

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не відзначалося.

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На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БПЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

Обстановка в інших областях

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Раніше ми писали, що в ISW уточнили, чи вдалося окупантам оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області.

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