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Генштаб назвав слабке місце окупантів, яких перекинули з Херсонської області

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 червня, 19:49
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Російські військові намагаються уникнути повернення в зону бойових дій
Окупанти бояться продовжувати воювати і хочуть вижити.
Окупанти бояться продовжувати воювати і хочуть вижити. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через значні втрати в окремих підрозділах окупанти мають має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукають можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. А точніше – у підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Водночас, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

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На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

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На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

Раніше ми писали, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ВСУ майже впритул підійшли до Херсона.

Також повідомлялося, що обстріли Харкова посилилися, тому що українські військові майже дійшли до держкордону. Окупанти намагаються докласти максимум зусиль, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

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