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Маляр пояснила, чому посилилися обстріли Харкова

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 червня, 15:38
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Російські військові намагаються завадити контрнаступу ЗСУ
Маляр назвала причину обстрілу Харкова.
Маляр назвала причину обстрілу Харкова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстріли Харкова посилилися, тому що українські військові практично дійшли до держкордону. Окупанти намагаються прикласти максимум зусиль, щоб припинити контрнступ ЗСУ. Однак область поступово звільняють від російських загарбників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

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За її словами, обстріли Харкова пов'язані із спробами росіян зупинити контрнаступ українських захисників в напрямку державного кордону.

"Залишалося трохи Збройним силам України, щоб вийти на державний кордон у Харківській області. Як Харків, так і область було переможно звільнено від ворога", – сказала Маляр.

В Харькове и Харьковской области снова слышны взрывы – российские оккупанты снова обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.

Арестович дав невтішний прогноз по Харкову

За словами радника глави ОП, існує цілком реальна загроза Харкову.

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"Річ у тому, що на кордоні в Бєлгородській області зібрано пристойну збірну російську солянку, десь 5-7 БТГ, які, перебуваючи на цьому напрямку, можуть завдати Харкову великих неприємностей. Вони не візьмуть місто, але просунутися ближче, поставити місто під загрозу масованих ударів артилерією вони можуть", – наголосив він.

Крім того, за його словами, Росія тримає на цьому напрямку кілька штурмовиків та гелікоптерів.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не надто переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але зараз ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", – додав Арестович.

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Раніше ми писали, що 20 червня у Харкові та Харківській області знову чутно вибухи – російські окупанти обстріляли українську територію.

Також повідомлялося, що у Харківській області російські окупанти просунулися трохи вперед шляхом резервів, які ворог перекинув.

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