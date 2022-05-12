Генштаб: окупанти безуспішно штурмують села на Донбасі і нарощують ППО в Криму

Ворог намагається захопити правий берег річки Сіверський Донець та закріпитися поблизу Олександрівки

Окупанти намагаються зайняти позиції на березі річки Сіверський Донецьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються проводити наступ на Донбасі, однак значного успіху не мають. На Лиманському напрямку хочуть закріпитися на правому березі річки Сіверський Донець. А в Криму працюють над нарощуванням систем ППО в західній частині півострову.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено. Тим часом у Білорусі продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів Збройних сил. Також перевіряють готовність систем оповіщення.

На Сіверському напрямку окупанти посилено охороняють кордон в Брянській та Курській областях. Водночас, обстрілюють прикордонні районів України. У Генштабі припускають, що обстріли кордону здійснюють для того, щоб підрозділи ЗСУ не переміщували на інші напрямки.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

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На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вів обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів. Мета окупантів – руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має.

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На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, успіху не має.

На Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ, успіху не має.

У місті Маріуполі ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів, основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджував на вогневому враженні підрозділів наших військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби.

Крім того, у Генштабі повідомили, що за наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова.

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