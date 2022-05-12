За час війни Росія випустила по Україні 788 ракет — деталі від Генштабу

Ракети пускали в тому числі з території Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Починаючи з 24 лютого, Україною було випущено 788 крилатих та балістичних ракет з території Російської Федерації та республіки Білорусь. Цілилися переважно в об'єкти транспортної інфраструктури на півдні та сході України, але неодноразово обстрілювали й інші об'єкти. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Станом на шосту годину сьогодні від початку повномасштабних бойових дій збройними силами росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких із території росії та республіки білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет", — сказав він.

Було випущено:

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оперативно-тактичних ракет "Іскандер" – 213 одиниць,

оперативно-тактичних ракет "Точка-У" – 61 одиниця,

крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 235 одиниць.

Також було здійснено 4917 авіаційних вильотів.

Безпосередньо протягом травня російські військові здійснили 49 ракетних ударів з території РФ, випущено 74 крилатих та балістичних ракет, ракет "Іскандер" – 4 одиниці, "Точка-У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського та повітряного базування – 2 одиниці, здійснено 459 авіаційних нальотів.

Основними цілями росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів України, але неодноразово обстрілювали інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.

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