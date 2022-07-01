Генштаб розповів, на яких напрямках окупанти обстрілюють українських військових (відео)

Російські загарбники продовжують завдавати артилерійських і ракетних ударів

Противник обстрілює з артилерії різних калібрів українських воїнів. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Триває 128 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Реклама

Що відбувається

Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове та Атинське на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка, а також завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

Водночас на Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення, вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

Реклама

"На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював з артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

У Генштабі повідомили, що ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

При цьому на Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

Реклама

"У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї", – зазначає Генштаб.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що понад 90 тисяч російських військових отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а понад 30 тисяч загинули.

Також українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю матір'ю. Він розповідає, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії, та запевняє, якщо їхні умови не виконають – почнеться бунт.