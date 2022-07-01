Резніков розповів, скільки окупантів отримали поранення в Україні

Міністр оборони також розповів, які завдання ставить перед армією РФ командування

Олексій Резніков прокоментував втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 90 тисяч російських військових отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення в Україну, понад 30 тисяч загинули.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков 1 липня під час зустрічі в Києві з депутатами німецького Бундестагу, передає пресслужба Міноборони.

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"Ворог втратив понад 30 тисяч своїх солдат в Україні. Понад 90 тисяч росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам", – розповів Резніков.

Міністр також зазначив, що агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також Росія ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі, а територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів.

"Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – заявив глава Міноборони.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на 1 липня, окупанти продовжують спроби захопити Луганську область. Там росіяни роблять усе, щоб оточити українські війська в Лисичанську. Водночас на Краматорському напрямку активізувалися бойові дії.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 липня: на Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів. На Слов'янському напрямі війська Росії продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне становище. Ворог зосереджує основні зусилля на оточенні ЗСУ у Лисичанську та встановленні повного контролю над Луганською областю. Окупанти намагаються взяти під контроль ділянку автодороги Бахмут – Лисичанськ, успіху не мають. У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.