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У Генштабі ЗСУ заявили про великі проблеми окупантів на Донбасі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 19:00
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Противники намагаються захопити території України, але безуспішно
Окупанти безуспішно намагаються атакувати міста Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти безуспішно намагаються атакувати міста Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 13 червня російські окупанти знову обстріляли Сумську та Чернігівську області. Крім того, військові РФ намагаються оточити українських захисників у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське. Також ворог намагався повністю захопити Сєвєродонецьк, але безуспішно. Противники мають величезні проблеми на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

  • На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

  • На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку.

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  • На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах порушення логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

  • На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

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  • На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

  • На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.

  • На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.

  • Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.

  • На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

ЗСУ знищує окупантів. Фото: Генштаб

Морпіхи ЗСУ знайшли знищений російський літак та останки окупантів

Збройні сили України знайшли уламки збитого російського військового гелікоптера. Вертоліт Мі-28Н був збитий протиповітряною обороною України кілька днів тому. Його виявили бійці Морської піхоти ЗСУ. Про це повідомив український громадський діяч та волонтер Роман Балан.

Також серед уламків гелікоптера були залишки від російських льотчиків. Гелікоптер впав у так званій "сірій зоні". Точне місце поки що невідоме.

Українські військові забрали з собою російський самописець зі збитого гелікоптера.

Раніше ми розповідали, що аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів у Харківській області. У підсумку артилеристи ЗСУ завдали по ньому потужного удару. Українські захисники за допомогою безпілотника знайшли штаб противника, склад із боєприпасами, скупчення техніки та живої сили.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили України мають успіхи на фронті. А в російських окупантів – "палає". І це не пов'язано з обстрілом Донецька 13 червня.

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