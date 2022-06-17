Генштаб повідомив про масштабні втрати РФ у живій силі та техніці

За добу в Україні загинуло 200 росіян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові за час вторгнення в Україну втратили вже понад 33 тисячі осіб особового складу, а також багато військової техніки. Лише за останню добу РФ втратила 7 танків, 2 літаки, 1 гелікоптер, 5 артилерійських систем. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії від дня повномасштабного вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 33150 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1456 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) одиниць,

артилерійських систем – 734 (+5) одиниці,

РСЗВ – 233 (+0) одиниці,

кошти ППО – 97 (+0) одиниць,

літаків – 215 (+2) одиниць,

вертольотів – 180 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),

крилаті ракети – 129 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць,

спеціальна техніка – 55(+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Обстріли в Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села. За останню добу через обстріл загинуло семеро людей.

Так, ворожа армія з артилерії обстріляла Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Постраждалих нема.

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Також росіяни завдали ударів по Лисичанську та Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей.

Російські окупанти вранці вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі Одна людина загинула, шестеро поранені, у тому числі одна дитина. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та один об'єкт інфраструктури.