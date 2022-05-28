Генштаб повідомив про "ювілейні" втрати РФ

Десятки тисяч російських солдат розподілилися по пластикових пакетах та стали добривом для української землі

ЗСУ ліквідували вже 30 тисяч російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

За 94 дні війни проти України Росія втратили вже 30 тисяч своїх солдат. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 250 окупантів. Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од,

артилерійських систем – 628 (+5) од,

РСЗВ – 203 (+2) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 207 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0),

крилаті ракети – 116 (+1),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од,

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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Українські воїни знищили командний пункт окупантів

У Донецькій області українські військові знищили командний пункт російських окупантів, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"У Донецькій області, прийшла щойно інформація, накрили передовий командний пункт більш ніж з 20 російськими старшими офіцерами, будівля знищена трохи більш ніж повністю", – сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента натякнув на успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку, яку проводили за підтримки авіації.

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