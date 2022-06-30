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Генштаб повідомив найсмертоносніший напрямок для окупантів за добу

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30 червня, 10:24
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Росіяни втрачають артилерію та військову техніку
У Генштабі назвали втрати окупантів за добу.
У Генштабі назвали втрати окупантів за добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати нещадних втрат у війні проти українців. За останню добу найбільші втрати у живій силі росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. До того ж, були знищені танки, бойові броньовані машини та збита крилата ракета.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1573 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
  • артилерійських систем – 790 (+9) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засоби ППО – 104 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1),
  • крилаті ракети – 143 (+1),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Дух Змієбаївки

Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа гвинтокрильна "птаха" чи корабель, що йтимуть до острова, будуть знищуватися.

"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної "тиші" продовжується.

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Раніше ми писали, що британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.

Також повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціям окупантів за останню добу, 29 червня.

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1
Особовий склад 35600
Особовий склад
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артилерія 790
Артилерія
5
Засоби ППО 104
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2602
Транспорт
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Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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