Генштаб сообщил самое смертоносное направление для оккупантов в сутки

Россияне теряют артиллерию и военную технику

В Генштабе назвали потери оккупантов за сутки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести беспощадные потери в войне против украинцев. За последние сутки наибольшие потери в живой силе россияне понесли на Бахмутском направлении. К тому же были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1573 (+1) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;

артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;

РСЗО – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 104 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 185 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1).;

крылатых ракет – 143 (+1).;

кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Дух Змеебаевки

Украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что каждая враждебная вертолетная "птица" или корабль, которые будут идти на остров, будут уничтожаться.

"Дух Змеебаевки продолжает жарить врага. К списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1". Снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным", – написал Братчук.

Представитель Одесской военной администрации добавил, что операция ВСУ продолжается. Однако и режим информационной "тишины" продолжается.

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Ранее мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.

Также сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям оккупантов за последние сутки, 29 июня.