Генштаб: ЗСУ були змушені відійти з Лисичанська

Україна продовжує боротьбу

ЗСУ героїчно виконують свої цивільні та військові обов'язки. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з позицій і рубежів. Збройні сили України продовжують героїчно захищати нашу країну.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Україна продовжує боротьбу:

"На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!"

Раніше ми писали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення "ЛНР". Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак наголошував: Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських окупантів, попри заяви в Росії про те, що місто захоплене.