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Генштаб: ЗСУ ліквідували 21 200 окупантів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 10:16
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З початку вторгнення РФ втратила 2162 бойові броньовані машини
Окупанти в Україні зазнають значних втрат. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Окупанти в Україні зазнають значних втрат. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно становили:

    • особового складу – близько 21 200 осіб;
    • танків – 838 одиниць;
    • бойових броньованих машин – 2162 одиниці;
    • артилерійських систем – 397 одиниць;
    • РСЗВ – 138 одиниць;
    • засобів ППО – 69 одиниць;
    • літаків – 176 одиниць;
    • вертольотів – 153 одиниці;
    • автомобільної техніки – 1523 одиниці;
    • кораблів/катерів – 8 одиниць;
    • цистерн з ПММ-76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
    • спеціальної техніки – 27;
    • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються.

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    "Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати із ЗСУ

    Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.

    - Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

    - Взагалі воювати?

    - Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

    - Так а що, б**дь, вмирати їхати?

    - Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

    - Якого х** вас посилають?

    - А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

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    Особовий склад 21 200
    Особовий склад
    2
    Літаки 176
    Літаки
    3
    Гелікоптери 153
    Гелікоптери
    4
    Танки 838
    Танки
    5
    ББМ 2162
    ББМ
    6
    Артилерія 397
    Артилерія
    7
    Засоби ППО 69
    Засоби ППО
    8
    РСЗВ 138
    РСЗВ
    9
    Цистерни ГММ 76
    Цистерни ГММ
    10
    БПЛА 172
    БПЛА
    11
    Кораблі/катери 8
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    Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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    ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

    ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

    ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

    КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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