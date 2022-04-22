Генштаб: ВСУ ликвидировали 21 200 оккупантов

С начала вторжения РФ потеряла 2162 боевые бронированные машины

Оккупанты в Украине несут значительные потери. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 22 апреля.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 200 человек;

танков – 838 единиц;

боевых бронированных машин – 2162 единиц;

артиллерийских систем – 397 единиц;

РСЗО – 138 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 176 единица;

вертолетов – 153 единиц;

автомобильной техники – 1523 единицы;

кораблией/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

специальной техники – 27;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Реклама

Потери РФ в Украине

"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую. - Вообще воевать? - Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались. - Так а че, б**дь, умирать-то ехать? - Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят. - Какого х** вас посылают? - А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

Ранее мы писали: