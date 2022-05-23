Генштаб ЗСУ назвав місто, на яке окупанти кинули всі сили

Війська РФ збільшили інтенсивність застосування авіації

Окупанти штурмують Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 23 травня російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України. Також ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. Війська РФ активно атакують Сєвєродонецьк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишилась.

На Сіверському напрямку ситуація суттєво не змінилась.

На Слобожанському напрямку ворог силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів на Харківському напрямку. Підсилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під'їзних коліях та поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп'янськ. Реклама

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій у районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва. Реклама

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ у районах Липового та Трипілля, успіху не мав.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону Республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

За результатами втрат під час бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

ЗСУ відбивають атаки ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України

Російські війська розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України. "Іскандери" зафіксували у Бєлгородській області. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Як відомо, "Іскандер" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 кілометрів і може досягати 700 кілометрів.

Зазначимо, що Бєлгородська область межує відразу з трьома українськими областями – Сумською, Харківською та Луганською.

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