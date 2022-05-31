Генштаб ЗСУ назвав причину дивних маневрів РФ у Чорному морі

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Морський флот РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ кидає максимальні зусилля на блокування цивільного судноплавства у Чорному морі

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

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"Основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів зосереджуються на підтримці сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

Ультиматум Росії

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив у середу, що російська сторона готова до діалогу для врегулювання ситуації з заблокованими кораблями з зерном в Україні.

"Ми вже неодноразово висловлювалися щодо цього, що вирішення продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, пов'язаного, серед іншого, зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції. А також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі, Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", — сказав заступник Лаврова.

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На цю заяву відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС РФ вимагає зняти санкції за розблокування українських портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?" — написав він.

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