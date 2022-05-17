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Генштаб ЗСУ оцінив спробу прориву лінії фронту на Донбасі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 травня, 19:01
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Залишається загроза ракетно-бомбових ударів
ЗСУ зупиняють прорив російських окупантів на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ зупиняють прорив російських окупантів на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 17 травня російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях. Також зберігається загроза ударів з боку Білорусі. Крім того, ворог вчинив артилерійські обстріли наших військ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.

  • Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

  • У збройних силах Республіки Білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. На одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

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  • Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території РБ по об’єктах інфраструктури на території України.

  • З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку командування Збройних сил Російської Федерації продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території Російської Федерації ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

  • На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог вчинив артилерійські обстріли наших військ.

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  • На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу в напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався поліпшити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

  • На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів з літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку, застосовуючи БпЛА"Орлан-10".

  • На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

  • На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

  • На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав.

  • На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

  • Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу в напрямку населеного пункту Мар’їнка.

  • У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь".

  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

  • На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли наших підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

  • Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання для ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

  • На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Зокрема, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Наші військові захищають Україну. Фото: Генштаб ЗСУ

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

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