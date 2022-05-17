Генштаб ВСУ оценил попытку прорыва линии фронта на Донбассе

Остается угроза ракетно-бомбовых ударов

ВСУ останавливают прорыв российских оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 17 мая российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры во Львовской, Черниговской и Сумской областях. Также сохраняется угроза ударов со стороны Беларуси. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы наших войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются меры второго этапа проверки боевой готовности. На одном из полигонов замечены тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории РБ по объектам инфраструктуры на территории Украины.

В целях недопущения переброски подразделений наших войск на Северском направлении командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории Российской Федерации враг обстреливает населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших войск.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск, накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.

На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10".

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел.

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка.

В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях сковывания наших войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.

В Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Фиксировались обстрелы наших подразделений минометами и ствольной артиллерией. Оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры по восстановлению боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого слаживания подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

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Наши военные защищают Украину. Фото: Генштаб ВСУ

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