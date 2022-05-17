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Генштаб ВСУ оценил попытку прорыва линии фронта на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 мая, 19:01
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Остается угроза ракетно-бомбовых ударов
ВСУ останавливают прорыв российских оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ останавливают прорыв российских оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 17 мая российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры во Львовской, Черниговской и Сумской областях. Также сохраняется угроза ударов со стороны Беларуси. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы наших войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.
  • Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
  • В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются меры второго этапа проверки боевой готовности. На одном из полигонов замечены тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия.
  • Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории РБ по объектам инфраструктуры на территории Украины.
  • В целях недопущения переброски подразделений наших войск на Северском направлении командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории Российской Федерации враг обстреливает населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей.
  • На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших войск.
  • На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск, накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.
  • На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10".
  • На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.
  • На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.
  • На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел.
  • На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.
  • Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка.
  • В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях сковывания наших войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.
  • В Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Фиксировались обстрелы наших подразделений минометами и ствольной артиллерией. Оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.
  • Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.
  • На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры по восстановлению боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого слаживания подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

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Наши военные защищают Украину. Фото: Генштаб ВСУ

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

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