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Генштаб ЗСУ: Росія не має успіхів у наступі на Донбасі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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30 квітня, 07:15
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Бої тривають на чотирьох напрямках в Східній операційній зоні
ЗСУ відбивають атаки ворога на Донбасі.
ЗСУ відбивають атаки ворога на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує наступ, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом. На Донбасі тривають активні бойові дії, а в Харківській області РФ намагається прикрити угруповання своїх військ.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Ситуація по напрямках

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

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На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

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На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

ЗСУ відбивають наступ ворога

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

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Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
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