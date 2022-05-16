Генштаб ЗСУ повідомив про підготовку РФ до наступу на Ізюм

Росіяни зосередили сили на Донецькому напрямку

ЗСУ продовжують протистояти вторгненню РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася вісімдесят друга доба протистояння України російському військовому вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля супротивник зосередив на Донецькому напрямку. Подробиці про ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація за напрямками

На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ українських військ на північ від міста Харкова та запобігти їх виходу на державний кордон України. Противник веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених у районі міста Ізюма.

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Російська авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислові об'єкти у глибині території України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не вів. Певні підрозділи збройних сил Республіки Білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

До 21 травня пройде наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Білорусі. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу у прикордонній смузі, у тому числі на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв'язку.

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На Сіверському напрямку супротивник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях і проводить демонстраційні дії, щоб утримати підрозділи Сил оборони на напрямку та не допустити їх перекидання до Східної операційної зони. Продовжує зберігатися можливість обстрілу та ракетно-бомбових ударів з території РФ на цьому напрямку.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України з РФ.

На Слов'янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Росіяни доукомплектовуються та поповнюють втрати. Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Російські Тишки, Тернова та Петрівка, а також вів повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10".

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На Донецькому напрямку окупанти вели обстріли з усього спектра наявного озброєння та авіації, включаючи ураження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

На Лиманському, Бахмутському і Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку після завданих Силами оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому і Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався обстрілювати підрозділи наших військ.

В Маріуполі супротивник продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосередили на блокуванні та поразці наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь".

На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів з застосуванням ствольної артилерії та мінометів.

Втрати РФ

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат в живій силі та техніці. Кількість уточнюється.

За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація повітряних сил на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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