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СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб ВСУ сообщил о подготовке РФ к наступлению на Изюм

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 07:42
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Россияне сосредоточили силы на Донецком направлении
ВСУ продолжают противостоять вторжению РФ
ВСУ продолжают противостоять вторжению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались восемьдесят вторые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. Подробности о ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление украинских войск к северу от города Харькова и предотвратить их выход на государственную границу Украины. Противник ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюма.

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Российская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленные объекты в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.

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На Сиверском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, чтобы удержать подразделения Сил обороны на направлении и не допустить их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории РФ на этом направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины с РФ.

На Славянском направлении активные боевые действия противник не проводил. Россияне доукомплектовываются и восполняют потери. Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка, а также вели воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

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На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы из всего спектра имеющегося вооружения и авиации, включая поражение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противником не вел, пытался обстреливать подразделения наших войск.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, совершал обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.

Потери РФ

Силы обороны нанесли удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28), семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава русских оккупантов уточняются.

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