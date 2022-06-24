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Генштаб: ЗСУ успішно зупинили наступ ворога на важливому напрямку (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 червня, 07:58
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Російські окупанти не припиняють атаку на наші позиції
Ворог продовжує обстрілювати ЗСУ на різних напрямках.
Ворог продовжує обстрілювати ЗСУ на різних напрямках. / Фото: Ураїнська правда, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

Зокрема, російські загарбники не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою:

  • встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей;
  • утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом;
  • блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря;
  • утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Так, на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі нарощується система інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною та країнами ЄС районах.

Водночас на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області. На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева, а також активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

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У Генштабі також повідомили, що на Слов’янському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк", – йдеться в повідомленні.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

Крім цього, на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські війська з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

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На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

"Залучені ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли", – вказали в Генштабі.

Водночас на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

Також стало відомо, що в межах логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів – обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Окупанти завдали авіаційного удару по позиціях наших військ у районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

"Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває", – йдеться в повідомленні.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня:

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Збройні сили України на півдні знищили понад 40 російських окупантів. Крім цього, наші захисники "мінусували" техніку загарбників. Також було відомо про те, що Росія зосереджує війська біля північних кордонів України.

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