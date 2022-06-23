Росія зосереджує війська біля північних кордонів України: відома причина

У Державній прикордонній службі розповіли про дії ворога

У Держприкордонслужбі розповіли, що робить Росія біля північних кордонів нашої країни. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація продовжує розміщувати окремі підрозділи своїх збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це повідомив офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, пише Укрінформ.

Реклама

Що відбувається

За його словами, країна-агресорка це робить для демонстрації присутності та сковування сил, дій українських підрозділів та сил оборони.

"Формування ворогом ударного угруповання для поновлення наступу на даний момент не спостерігається", – сказав він.

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів про те, що Росія наближається до сакральної межі втрати своїх танків. Водночас військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти незабаром можуть ще більше завдати ракетних ударів по Україні – вони будуть пов'язані з кількома заходами, зокрема політичними.