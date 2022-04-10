Генштаб ЗСУ: В Чернігівській області почалась посівна, і так буде по всій Україні

Українські військові продовжують воювати, щоб якомога швидше дати дорогу тракторам

У звільненій Чернігівській області почалася посівна / Фото: Колаж: Сьогодні

На звільненій території Чернігівської області почалася посівна кампанія. Аграрії вже виїхали в поля, де ще недавно стояла російська ворожа техніка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Як зазначили військові, українські танки воювали там, щоб якомога швидше дати дорогу тракторам.

"Поранену снарядами землю лікує борона. Так буде по всій Україні! За це і б'ємося! Україна завжди відроджувалась!" – йдеться в повідомленні.

Як відомо, на початку квітня Чернігівська область була звільнена від російських військ.

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На Чернігівщині почалася посівна після виведення військ РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Посівна вже почалася

За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОВА, станом на 9 квітня в області було засіяно:

800 га ярого ячменю;

460 га ярої пшениці;

250 га гороху;

200 га вівса.

Станом на 7 квітня прогнозовані площі основних ярих культур під урожай цього року становлять 400 тисяч гектарів. Агровиробники активно готують ґрунт, вносять добрива.

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