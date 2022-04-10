Чернігівська область готова до нового наступу РФ, їм буде важко – Чаус

Однак повторне вторгнення в північні області України вважають малоймовірними

В'ячеслав Чаус переконаний, що повторний наступ РФ на Чернігівську область малоймовірний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо відбудеться, то українські військові дадуть відсіч.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в інтерв’ю Суспільному.

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Чаус зазначив, що не готовий говорити про те, що війна на Чернігівщині завершилася.

"Точно, ні. І це не залежить від того, чи будуть вони намагатися заходити до нас по суші. Війна продовжується, війна в Україні. Чернігівщина її відчула. Розслаблятися рано. Суб’єктивно і чисто логічно, по-перше, враховуючи, що вони підірвали мости в області, їм це буде зробити важко. По-друге, наші Збройні сили готові і зайняли позиції біля державного кордону", – сказав Чаус.

Він висловив сподівання, що цього не відбудеться. А, якщо і відбудеться, наші військові підготували гідну відсіч.

Чернігів та Суми врятували Україну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який 6 квітня побував у Чернігові, заявив, що це місто зробило "дуже важливу річ".

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"Якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які йдуть зі Львова, грубо кажучи, на Донецьк. І все, кінець. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання її на частини. І Київ врятували. Ми приїхали сказати Чернігову "Спасибі", – пояснив мету візиту до Чернігова радник Офісу президента.

Арестович також зазначив, що російські окупанти пішли з-під Києва і з Чернігівського напрямку саме тому, що їм було завдано нищівного удару силами ЗСУ.

У Чернігів та прилеглі населені пункти поки заборонено повертатися. Нині існує велика проблема з комунікаціями в місті.

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