Генштаб ЗСУ: Ворог готується наступати на Сєверодонецьк

Під Харковом у окупантів спостерігається нестача медиків та ліків для порятунку поранених

Наші захисники дають гідну відповідь за російські бомбардування. На останньому фото - снаряд, який не долетів до Одеси / Колаж "Сьогодні"

Передпасхальний день не став для громадян Росії приводом для припинення знищення українців. На 59-ту добу героїчного опору Українського народу російського військового вторгнення окупанти продовжили обстріл українських міст. А підрозділи Сил оборони України продовжують звільнення населених пунктів за окремими напрямками та утримання певних оборонних рубежів.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 квітня.

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Донбас

Цілий день супротивник намагався наростити темпи проведення своєї наступальної операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил ЗСУ, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля супротивника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. У районі населеного пункту Мар'їнка та на більшості інших напрямків у ході бойових дій ворог успіху не мав.

Перепочинок

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Щоправда, продовжували обстрілювати наші підрозділи із ствольної артилерії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова. Окупанти ведуть артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіне та Довгенько.

Втрати супротивника

За наявною інформацією, ворог має значні проблеми з медзабезпеченням своїх підрозділів, закинутих в Україну. Спостерігаються проблеми з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів.

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У тимчасово окупованому Вовчанську окупанти примусово відправляють молодший медперсонал закладів охорони здоров'я на допомогу у свої підрозділи, що знаходяться на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Також війська Росії мають суттєві проблеми з поповненням особового складу. На Херсонщині продовжуються спроби примусової мобілізації громадян України до лав окупаційних військ.

Обстріли