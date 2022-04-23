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Генштаб ЗСУ: Ворог готується наступати на Сєверодонецьк

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 квітня, 19:06
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Під Харковом у окупантів спостерігається нестача медиків та ліків для порятунку поранених
Наші захисники дають гідну відповідь за російські бомбардування. На останньому фото - снаряд, який не долетів до Одеси / Колаж "Сьогодні"
Наші захисники дають гідну відповідь за російські бомбардування. На останньому фото - снаряд, який не долетів до Одеси / Колаж "Сьогодні"

Передпасхальний день не став для громадян Росії приводом для припинення знищення українців. На 59-ту добу героїчного опору Українського народу російського військового вторгнення окупанти продовжили обстріл українських міст. А підрозділи Сил оборони України продовжують звільнення населених пунктів за окремими напрямками та утримання певних оборонних рубежів.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 квітня.

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Донбас

Цілий день супротивник намагався наростити темпи проведення своєї наступальної операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил ЗСУ, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля супротивника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. У районі населеного пункту Мар'їнка та на більшості інших напрямків у ході бойових дій ворог успіху не мав.

Перепочинок

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Щоправда, продовжували обстрілювати наші підрозділи із ствольної артилерії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова. Окупанти ведуть артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіне та Довгенько.

Втрати супротивника

За наявною інформацією, ворог має значні проблеми з медзабезпеченням своїх підрозділів, закинутих в Україну. Спостерігаються проблеми з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів.

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У тимчасово окупованому Вовчанську окупанти примусово відправляють молодший медперсонал закладів охорони здоров'я на допомогу у свої підрозділи, що знаходяться на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Також війська Росії мають суттєві проблеми з поповненням особового складу. На Херсонщині продовжуються спроби примусової мобілізації громадян України до лав окупаційних військ.

Обстріли

  • Російська Федерація завдала кількох ударів крилатими ракетами по Одесі. Внаслідок цих дій загинули щонайменше 5 людей, серед них тримісячна дитина. Також у результаті обстрілу поранення отримали 18 одеситів.
  • Ближче до вечора армія міжнародного злочинця Володимира Путіна завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Була використана ракета такої сили, що залишила по собі вирву глибиною понад 4 метри.
  • Благополучно російські окупанти знову зірвали евакуацію мирних громадян із Маріуполя. Люди чекали на автобуси, проте приїхали російські військові, які наказали розходитися тому що зараз буде обстріл.

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Гелікоптери
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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