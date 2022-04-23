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Генштаб ВСУ: Враг готовится наступать на Северодонецк

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 апреля, 19:06
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Под Харьковом у оккупантов наблюдается нехватка медиков и лекарств для спасения раненых
Наши защитники дают достойный ответ за российские бомбардировки. На последним фото - снаряд, который недолетел до Одессі / Коллаж "Сегодня"
Наши защитники дают достойный ответ за российские бомбардировки. На последним фото - снаряд, который недолетел до Одессі / Коллаж "Сегодня"

Предпасхальный день не стал для граждан России поводом для прекращения уничтожения украинцев. На 59-ые сутки героического сопротивления Украинского народа российскому военному вторжению оккупанты продолжили обстрелы украинских городов. А подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты по отдельным направлениям и удерживать определенные оборонительные рубежи.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 23 апреля.

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Донбасс

Весь день противник пытался нарастить темпы проведения своей наступательной операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил ВСУ, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имел.

Передышка

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На Южнобугском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Правда, продолжали обстреливать наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова. Оккупанты ведут артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

Потери противника

По имеющейся информации, враг испытывает существенные проблемы с медобеспечением своих подразделений, заброшенных в Украину. Наблюдаются трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.

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Во временно оккупированном Волчанске оккупанты принудительно отправляют младший медперсонал учреждений здравоохранения на оказание помощи в свои подразделения, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также войска России имеют существенные проблемы с пополнением личного состава. На Херсонщине продолжаются попытки принудительной мобилизации граждан Украины в ряды оккупационных войск.

Обстрелы

  • Российская Федерация нанесла несколько ударов крылатыми ракетами по Одессе. В результате этих действий погибли минимум 5 человек, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранения получили 18 одесситов.
  • Ближе к вечеру армия международного преступника Владимира Путина нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Была использована ракета такой силы, что оставила после себя воронку глубиной более 4 метров.
  • Благополучно российские оккупанты вновь сорвали эвакуацию мирных граждан из Мариуполя. Люди ждали автобусы, однако приехали российские военные, которые приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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