Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ втратила понад 18 600 осіб

Генеральний штаб ЗСУ показав загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04

Окупанти зазнають великих втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 6 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував список втрат, яких зазнали російські війська на війні в Україні.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 становили:

особового складу – близько 18 600+100

Танків ‒ 684 одиниць +8

Бойових броньованих машин – 1861 одиниць +3

Артилерійських систем – 332 одиниці

РСЗВ – 107 одиниць

Засобів ППО – 55 одиниць

Літаків – 150 одиниць

Вертольотів – 135 одиниць

Автомобільної техніки – 1324 одиниць.

Кораблів/катерів – 7 одиниць

Цистерн з ПММ-76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96

Спеціальної техніки – 25

Пускових установків ОТРК/ТРК – 4

Війна в Україні 6 квітня

Російські військові випустили ракети по Вінницькій області. Місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

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Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського просять терміново евакуюватися. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

ЗСУ вже зайшли до сіл під Броварами та показали на відео, що там наробили путінські війська. Спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати.

У селі Сапанів Тернопільської області окупанти пошкодили під час ракетного обстрілу склади з рідким мінеральним аміачним добривом – воно вилилося на ґрунт і проникло у підземні води річки Іква.

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На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, в результаті її знищено. Також поцілили в завод, що призвело до масштабної пожежі.

Вночі 6 квітня російські окупанти за допомогою кількох літаків завдали удар ракетами по території нашої країни. Проте українська система ППО спрацювала та збила чотири ворожі крилаті ракети. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.