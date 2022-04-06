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Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ втратила понад 18 600 осіб

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 19:14
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Генеральний штаб ЗСУ показав загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04
Окупанти зазнають великих втрат. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти зазнають великих втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 6 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував список втрат, яких зазнали російські війська на війні в Україні.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 становили:

  • особового складу – близько 18 600+100
  • Танків ‒ 684 одиниць +8
  • Бойових броньованих машин – 1861 одиниць +3
  • Артилерійських систем – 332 одиниці
  • РСЗВ – 107 одиниць
  • Засобів ППО – 55 одиниць
  • Літаків – 150 одиниць
  • Вертольотів – 135 одиниць
  • Автомобільної техніки – 1324 одиниць.
  • Кораблів/катерів – 7 одиниць
  • Цистерн з ПММ-76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96
  • Спеціальної техніки – 25
  • Пускових установків ОТРК/ТРК – 4

Війна в Україні 6 квітня

Російські військові випустили ракети по Вінницькій області. Місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

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Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського просять терміново евакуюватися. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

ЗСУ вже зайшли до сіл під Броварами та показали на відео, що там наробили путінські війська. Спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати.

У селі Сапанів Тернопільської області окупанти пошкодили під час ракетного обстрілу склади з рідким мінеральним аміачним добривом – воно вилилося на ґрунт і проникло у підземні води річки Іква.

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На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, в результаті її знищено. Також поцілили в завод, що призвело до масштабної пожежі.

Вночі 6 квітня російські окупанти за допомогою кількох літаків завдали удар ракетами по території нашої країни. Проте українська система ППО спрацювала та збила чотири ворожі крилаті ракети. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
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