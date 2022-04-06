Генштаб ВСУ заявил, что армия РФ потеряла 18 600 человек

Генеральный штаб ВСУ показал общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04

Оккупанты несут большие потери. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 6 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал список потерь, которые понесли российские войска на войне в Украине.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 составили:

личного состава – около 18 600 +100

Танков ‒ 684 единиц +8

Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц +3

Артиллерийских систем ‒ 332 единицы

РСЗО ‒ 107 единиц

Средств ПВО ‒ 55 единиц

Самолетов – 150 единиц

Вертолетов – 135 единиц +1

Автомобильной техники ‒ 1 324 единиц +2

Кораблей/катеров ‒ 7 единиц

Цистерн с ГСМ ‒ 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96

Специальной техники – 25

Пусковых установок ОТРК/ТРК ‒ 4

Война в Украине 6 апреля

Российские военные выпустили ракеты по Винницкой области. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.

ВСУ уже зашли в села под Броварами и показали на видео, что там натворили путинские войска. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.

В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подземные воды реки Иква.

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В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.

Ночью 6 апреля российские оккупанты с помощь нескольких самолетов нанесли удар ракетами по территории нашей страны. Однако украинская система ПВО сработала и сбила четыре вражеских крылатых ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.