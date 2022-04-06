Генштаб ВСУ заявил, что армия РФ потеряла 18 600 человек

По состоянию на вечер 6 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал список потерь, которые понесли российские войска на войне в Украине.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 составили:
Далее по теме
- личного состава – около 18 600 +100
- Танков ‒ 684 единиц +8
- Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц +3
- Артиллерийских систем ‒ 332 единицы
- РСЗО ‒ 107 единиц
- Средств ПВО ‒ 55 единиц
- Самолетов – 150 единиц
- Вертолетов – 135 единиц +1
- Автомобильной техники ‒ 1 324 единиц +2
- Кораблей/катеров ‒ 7 единиц
- Цистерн с ГСМ ‒ 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
- Специальной техники – 25
- Пусковых установок ОТРК/ТРК ‒ 4
Война в Украине 6 апреля
Российские военные выпустили ракеты по Винницкой области. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.
ВСУ уже зашли в села под Броварами и показали на видео, что там натворили путинские войска. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.
В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подземные воды реки Иква.
В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.
Ночью 6 апреля российские оккупанты с помощь нескольких самолетов нанесли удар ракетами по территории нашей страны. Однако украинская система ПВО сработала и сбила четыре вражеских крылатых ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.