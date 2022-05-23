Геращенко: Медведчук заговорив, бо хоче на волю

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що нардеп вже давно використовував гроші Путіна

На думку Геращенка, Медведчук уже давно використав гроші Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук хоче для себе якихось послаблень або мати перспективи вийти з в'язниці через багато років. Тому він почав розповідати правду про свої відносини з експрезидентом України Петром Порошенком.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів телеведучим Лесі Вакулюк і Максиму Сікорі на YouTube-каналі "Україна 24".

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Дії Медведчука

"Річ у тому, що Петро Порошенко, на мій погляд, коли був президентом, не забував і про бізнес – постійно вибудовував різного роду бізнес-схеми. Зокрема, з Медведчуком, який був загальновідомим представником інтересів Путіна. От, те, що він розповів про те, що разом із Порошенком домовлявся про роботу трубопроводу, через який транспортувалося російське дизпаливо до Європи, – з цього зароблялися гроші. Ось ці гроші – "на крові". Хтось умирав із 2014-го по 2019-й рік, а хтось заробляв", – сказав він.

На думку Геращенка, Медведчук вже давно використовував гроші президента РФ Володимира Путіна, які йому надавалися для диверсійної діяльності проти України, на власне збагачення:

"Яхта Медведчука з відкритих джерел коштувала 200 млн доларів, літак – 100 млн доларів. Він просто жив і витрачав гроші, які йому давала Росія, щоб збагачуватися та жити в розкоші".

Водночас Антон Геращенко повідомив, що обмін Медведчука може бути:

"Якби запропонували його обміняти на всіх наших військових, які потрапили в полон, то я на місці президента погодився".

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Нагадаємо, заарештований народний депутат Віктор Медведчук пояснив, чому дав свідчення щодо закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

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