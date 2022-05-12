Героїчні захисники Маріуполя намагаються контратакувати окупантів – радник мера

У Маріуполі російські військові продовжують блокувати виходи із системи підземних переходів "Азовсталь" . Але попри це захисники міста героїчно продовжуватимуть контратакувати. Про це в Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Виявилося, що схему розташування виходів здав окупантам керівник зміни заводу.

Андрющенко зазначив, що одна з найбільших проблем – дрони.

"Якби був спосіб їх засліпити або садити – нашим було б набагато легше. І не тільки в "Азовсталі". Ми всі у безоплатному боргу перед ними", – розповів він.