Героические защитники Мариуполя пытаются контратаковать оккупантов – советник мэра

В Мариуполе российские военные продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов "Азовсталь". Но несмотря на это защитники города героически продолжать контратаковать. Об этом в Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оказалось, что схему расположения выходов "сдал" оккупантам руководитель смены завода.

Андрющенко отметил, что одна из самых больших проблем – дроны.

"Если бы был способ их ослепить или сажать – нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – рассказал он.