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Гідрометцентр попередив українців про зміну погоди (фото)

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8 липня, 06:22
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У низці областей очікуються дощі з грозами
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 липня. У західних областях очікується спекотна погода без опадів. У центрі та на півночі пройдуть дощі з грозами. У східних, південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться вище 30-градусної позначки.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 8 липня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У західних областях України денна температура становитиме 24-26 градусів, у Чернівецькій області до 27. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півдні України стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів. У Миколаївській та Одеській областях грозові дощі, у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму сонячно, до 33 спеки. Вітер східний, 7-12 м/с.

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У центральних областях синоптики обіцяють дощі з грозами, у Дніпропетровській області без опадів. Вдень у центрі України 29-31 градус, у Черкаській області 24-26. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі, у Сумській та Чернігівській областях у п'ятницю очікуються дощі з грозами. Температура вдень становитиме 26-28 градусів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході України опадів не очікується. У Харківській, Донецькій та Луганській областях спека сягатиме до 32 градусів. Вітер східний, 7-12 м/с.

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У Києві 8 липня буде ясна та суха погода, температура вдень становитиме 24-26 градусів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві злива затопила вулиці

У Києві 6 липня пройшла сильна злива з грозою.

В столиці затопило низку вулиць, переважно на правому березі. Машини в букувальному сенсі плавали вулицями.

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Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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