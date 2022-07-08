Гидрометцентр предупредил украинцев о перемене погоды (фото)

В ряде областей ожидаются дожди с грозами

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на пятницу, 8 июля. В западных областях ожидается умеренно жаркая погода без осадков. В центре и на севере пройдут дожди с грозами. В восточных, южных и центральных областях столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

Какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 8 июля, рассказали в Укргидрометцентре.

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В западных областях Украины дневная температура составит 24-26 градусов, в Черновицкой области до 27. Переменная обалчность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На юге Украины столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. В Николаевской и Одесской областях грозовые дожди, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму солнечно, до 33 жары. Ветер восточный, 7-12 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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В центральных областях синоптики обещают дожди с грозами, в Днепропетровской области без осадков. Днем в центре Украины 29-31 градус, в Черкасской области 24-26. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На севере, в Сумской и Черниговской областях, в пятницу ожидаются дожди с грозами. Температура днем составит 26-28 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке Украины осадков не ожидается. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях жара будет достигать до 32 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с.

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В Киеве 8 июля будет ясная и сухая погода, температура днем составит 24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ливень затопил улицы

В Киеве 6 июля прошел сильный ливень с грозой.

В столице затопило ряд улиц, в основном на правом берегу. Машины в букавальном смысле плавали по улицам.