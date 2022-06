Голова Єврокомісії вдруге з початку війни приїхала до Києва: ціль візиту

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона заявила, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Також планують обговорити кроки України на шляху членства в ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

Що у планах:

Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I буде стягувати stock joint work, необхідного для реконструкції і прогресу, зробленого Україною на його європейській схемі.



! pic.twitter.com/JqtXvgamkV