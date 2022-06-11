Голова Єврокомісії вдруге з початку війни приїхала до Києва: ціль візиту

Візит відбувся перед важливим рішенням на шляху до вступу України до ЄС

Урсула фон дер Ляйєн приїхала в Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона заявила, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Також планують обговорити кроки України на шляху членства в ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

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Що у планах:

Очільниця Єврокомісії зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Вони підіб'ють підсумки спільної роботи для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху.

Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I буде стягувати stock joint work, необхідного для реконструкції і прогресу, зробленого Україною на його європейській схемі.



! pic.twitter.com/JqtXvgamkV - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Варто зазначити, що це вже другий візит очільниці Єврокомісії до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ. 8 квітня вона також побувала у столиці й офіційно передала президенту Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

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Шлях України до Євросоюзу

Як відомо, Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Очікується, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України вже у червні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

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Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.