Голова Єврокомісії вдруге з початку війни приїхала до Києва: ціль візиту

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона заявила, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Також планують обговорити кроки України на шляху членства в ЄС.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.
Що у планах:
- Очільниця Єврокомісії зустрінеться із Володимиром Зеленським.
- Вони підіб'ють підсумки спільної роботи для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху.
Good to be back in Kyiv.- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022
With President @ZelenskyyUa I буде стягувати stock joint work, необхідного для реконструкції і прогресу, зробленого Україною на його європейській схемі.
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Варто зазначити, що це вже другий візит очільниці Єврокомісії до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ. 8 квітня вона також побувала у столиці й офіційно передала президенту Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата у ЄС.
Шлях України до Євросоюзу
Як відомо, Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
Очікується, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України вже у червні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.
Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"