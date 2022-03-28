Глава МЗС Франції порівняв Маріуполь зі зруйнованим сирійським Алеппо

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан порівняв ситуацію у Маріуполі, який постійно обстрілюють російські окупанти, зі знищенням сирійського Алеппо Він закликав врегулювати ситуацію у місті, уточнивши, що облога населеного пункту – жах війни.
Про це пише The Guardian.
"Ви дуже добре бачите, що Маріуполь – це друге Алеппо", – сказав він на Дохійському форумі.
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Глава МЗС мав на увазі сирійське місто, яке стало фактично зруйнованим після бойових дій у жорстокій громадянській війні. За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям Маріуполя, це буде "колективна вина".
"Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Воєнні облоги – це жахи війни, тому що громадянське населення вбивається, знищується. Страждання жахливі", – додав глава французького МЗС.
Ситуація у Маріуполі
Нагадаємо, Маріуполь знаходиться у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в окупованому Маріуполі є наші війська і вони відмовилися покидати місто.
- Мер Бойченко розповів, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
- 25 березня екс-перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його до заручників, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.