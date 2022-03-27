Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Українські військові відмовилися покидати Маріуполь – Зеленський

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 20:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент зазначив, що він дав право вибору захисникам, але вони залишилися у місті через поранених людей
Українські військові боронять Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові боронять Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська та вони відмовилися залишати місто.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.

Реклама

"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередину там, де вони можуть залізти, там вони й зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопців, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.

Росія тримає дітей Маріуполя як душі для обмінного фонду – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь заблоковано російськими військовими, а також заблоковано всі в'їзди та виїзди з міста. За його словами, заміновано порт. Крім того, всередині міста є гуманітарна катастрофа.

Як розповів Зеленський, заїхати з продуктами харчування, ліками та водою до Маріуполя неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої та вбивають водіїв.

Реклама

"Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато хто з них був відвезений назад. Тобто це наш напрямок – Запорізьке-Бердянське, вся Запорізька область – складний, там 100-120 кілометрів найскладніших викликів. Постійно тривають обстріли", – зазначив президент.

Зеленський наголосив: за нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено з Маріуполя, і їхня точна локація невідома.

"Вони можуть бути там як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів — лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але тому що ми з вами відверті, і я, в принципі, завжди намагаюся бути відвертим", – додав глава держави.

Ситуація у Маріуполі:

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44897.77

Binance Coin (BNB)

418.41

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.92

Theta (THETA)

3.52

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.12

Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти